"مصيركم لن يكون مختلفا".. رسالة تحذيرية من رجل أعمال إماراتي إلى نتنياهو

وكالات

وجّه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رسالة حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، محذرًا من أن سياساتهم تشكل "مقامرة بمستقبل أجيالهم"، مؤكدًا أن الاحتلال لا يمكن أن يستمر، وأن القوة والقمع لا يصنعان الأمن أو السلام.

وقال الحبتور في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن ما تفعلونه اليوم ليس سياسة، بل مقامرة بمستقبل أجيالكم. أنتم لا تبنون أمنًا، بل تزرعون عداءً سيتوارثه الأبناء والأحفاد.

وانتقد الحبتور العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبرًا أنها لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات واستفزاز دول الجوار. وأضاف: "ما تزرعونه اليوم، ستحصدونه غدًا".

وأشار إلى أن هناك إسرائيليين ويهودًا لا يؤيدون سياسات نتنياهو، لكن الحكومة الإسرائيلية تصرّ على ربط صورة إسرائيل بالعدوان، بدلًا من السعي نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

وتطرق الحبتور إلى جهوده السابقة في دعم مبادرات السلام، مشيرًا إلى تعاونه مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لإيجاد أرضية للحوار والتفاهم. لكنه شدد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تهدم كل الجهود السابقة، وتغلق كل باب للحوار، وتدفن أي فرصة لمستقبل مختلف".

وحذّر الحبتور من أن "كل احتلال زال، وكل طغيان سقط"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين: إما أن تكون جزءًا من حل يضمن بقاءها في المنطقة، أو أن تستمر في سياسات التصعيد حتى تجد نفسها محاصرة بالعداء.

واختتم رجل الأعمال الإماراتي: "العاقل هو من يختار السلام قبل فوات الأوان".



