البيت الأبيض ينفي تهديد نائب الرئيس الأمريكي لروسيا

وكالات

نفى ويليام مارتن، مدير العلاقات العامة لدى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صحة ما تم تداوله حول تصريحات الأخير بشأن تهديد روسيا خلال مقابلته مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف مارتن هذه الأنباء بأنها "زائفة تمامًا"، داعيًا إلى مقارنة نص المحادثة مع الصحيفة بالعناوين المتداولة.

This is pure fake news. Compare the transcript of @JDVance's conversation with WSJ to the headline being run here.



The Vice President didn’t make any threats. He simply stated the fact that no one is going to take options away from President Trump as these negotiations begin. https://t.co/OSOo7ECBqr pic.twitter.com/MiAynLJZsi