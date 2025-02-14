البيت الأبيض ينفي تهديد نائب الرئيس الأمريكي لروسيا

وكالات

نفى ويليام مارتن، مدير العلاقات العامة لدى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، صحة ما تم تداوله حول تصريحات الأخير بشأن تهديد روسيا خلال مقابلته مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف مارتن هذه الأنباء بأنها "زائفة تمامًا"، داعيًا إلى مقارنة نص المحادثة مع الصحيفة بالعناوين المتداولة.

This is pure fake news. Compare the transcript of @JDVance's conversation with WSJ to the headline being run here.



The Vice President didn’t make any threats. He simply stated the fact that no one is going to take options away from President Trump as these negotiations begin. https://t.co/OSOo7ECBqr pic.twitter.com/MiAynLJZsi — William Martin (@wsmartin218) February 14, 2025



وأكد أن نائب الرئيس لم يوجه أي تهديدات، بل أوضح فقط أن "لا أحد يستطيع فرض قيود على خيارات الرئيس ترامب عندما تبدأ هذه المفاوضات".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تأكيده أن واشنطن ستفرض عقوبات وربما تلجأ إلى عمل عسكري في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام يضمن استقلال أوكرانيا.

وأضاف فانس أن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لا يزال خيارًا مطروحًا إذا لم تتفاوض موسكو بحسن نية، مما يعكس تصعيدًا محتملاً في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن لقاء مرتقب مع بوتين في المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل إنهاء الحرب.