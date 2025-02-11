السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025

وكالات

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارًا رسميًا يقضي بمنع اصطحاب الأطفال الصغار أثناء أداء مناسك الحج للعام الحالي 1446 هجريًا، و 2025 ميلاديًا. جاء هذا القرار حرصًا على سلامة وحياة الأطفال وتجنبًا لتعرضهم لأي أذى جراء الزحام الشديد المعتاد في مواسم الحج سنويًا.

كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية قرارًا آخر يقضي بمنح الأولوية لأداء فريضة الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج، و ذلك لتقليل الزحام وإعطاء الفرصة لمن لم يسبق لهم أداء تلك الفريضة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب الحجز لأداء فريضة الحج العام الحالي للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة عبر تطبيق “نسك” و المسار الإلكتروني.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في منشور عبر حسابها الرسمي على "إكس": "بادر بالتسجيل عبر تطبيق نسك أو المسار الإلكتروني، واستكمل بياناتك الصحية، وأضف مرافقيك، وقدّم طلب استثناء المحرم عند الحاجة". وأضافت أنه سيتم إعلام المسجلين لاحقًا ببدء حجز باقات الحج فور إتاحتها.