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غلق 146 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد الكهرباء

02:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

غلق المحال

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كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 146 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة، بسبب مخالفة قرار الغلق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، عن تحرير 146 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المخالفين على النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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ترشيد الكهرباء وزارة الداخلية غلق محال
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