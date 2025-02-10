أُطلق عليهم النار.. اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضم مهاجرين في ليبيا

(وكالات)

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها وقلقها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا تضمنت جثامين العشرات من المهاجرين، مشيرة إلى أن بعضهم مصاب بطلقات نارية.

وقالت المنظمة، إنه تم العثور على 19 جثة في منطقة جخره، بينما تم العثور على ما لا يقل عن 30 جثة أخرى في مقبرة جماعية بصحراء الكفرة في الجنوب الشرقي. ويعتقد أن المقبرة الثانية قد تحتوي على ما يصل إلى 70 جثة.

ولا تزال ظروف وفاة المهاجرين وجنسياتهما مجهولة بحسب المنظمة، التي قالت إنه تم اكتشاف تلك المقابر بعد مداهمة للشرطة، تم خلالها إنقاذ مئات المهاجرين من المتاجرين.

وقالت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: "إن فقدان هذه الأرواح يشكل تذكيرًا مأساويًا آخر بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر. ويتعرض عدد كبير جدًا من المهاجرين على طول هذه الرحلات للاستغلال الشديد والعنف والإساءة، مما يؤكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وحماية المعرضين للخطر".

وتشيد المنظمة الدولية للهجرة بجهود السلطات الليبية في التحقيق في هذه الوفيات وتحثها، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الشريكة، على ضمان انتشال جثث المهاجرين المتوفين وتحديد هوياتهم ونقلها بطريقة كريمة، مع إخطار أسرهم ومساعدتهم.

وفي مارس الماضي، عُثر على جثث 65 مهاجراً في مقبرة جماعية في جنوب غرب ليبيا.

وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فإنه من بين 965 حالة وفاة واختفاء مسجلة في ليبيا في عام 2024، حدث أكثر من 22% منها على الطرق البرية.