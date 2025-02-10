للمرة الثانية.. روسيا ترفض حسم الجدل حول "مكالمة بوتين وترامب"

(وكالات)

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما نشر بشأن اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، عندما سأله الصحافيون عما إذا كان هناك محادثة بين بوتن وترامب: "لقد أدليت بتصريح في هذا الصدد أمس. لا يمكنني أن أقول لكم أي شيء آخر. لا يمكنني تأكيده أو نفيه".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ترامب قال إنه ناقش تسوية الصراع في أوكرانيا مع بوتين عبر الهاتف، دون كشف تفاصيل هذه المكالمة.

وقال بيسكوف أمس الأحد، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي هذه المعلومات، حيث تتواصل موسكو وواشنطن عبر قنوات مختلفة.