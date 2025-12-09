قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الفاشر بدعم من مقاتلين كولومبيين، ونفذت عمليات قتل جماعي استهدفت مدنيين في المنطقة، مؤكدة أن واشنطن تنظر بخطورة إلى هذا التصعيد.

فرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما قالت إنه شبكة عابرة للحدود الوطنية تجند أفرادا سابقين في الجيش الكولومبي و تدرب جنودا، بينهم أطفال، للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية، مؤكدًة أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات كانت جزءا من الشبكة التي قالت إنها تتألف إلى حد كبير من مواطنين وشركات كولومبية.

أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الجديدة المفروضة على جهات مرتبطة بقوات الدعم السريع تهدف إلى تعطيل مصدر أساسي من مصادر الإسناد الخارجي الذي تعتمد عليه هذه القوات، ولا سيما في ما يتعلق بتجنيد مقاتلين كولومبيين عبر شركات خاصة تعمل في مجال المرتزقة.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء سيحدّ بشكل كبير من قدرة الدعم السريع على الاستعانة بهؤلاء المقاتلين، الذين شارك بعضهم بالفعل في تنفيذ عمليات ميدانية داخل السودان، كما دعت واشنطن الجهات الخارجية الفاعلة لوقف تقديم الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة بالسودان.

وحملت واشنطن قوات الدعم السريع مسؤولية ارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في مدينة الفاشر، مؤكدة أن هذه الهجمات نُفذت بمساندة مقاتلين كولومبيين جرى استقدامهم خصيصًا لدعم العمليات العسكرية للدعم السريع.

ووصفت الخارجية الأميركية هذه الممارسات بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي"، مشددة على أن حجم الفظائع يتطلب تدخلاً دولياً سريعًا.