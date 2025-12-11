معاناة النازحين في قطاع غزة تتصاعد مع كل منخفض جوي

غزة- (د ب أ)

وقف الفلسطيني إسماعيل مرشد من قطاع غزة في منتصف خيمته يندب حظه بعد أن غمرتها مياه الأمطار جراء منخفض جوي عميق يضرب المنطقة.

وسيطرت على مرشد الذي يقطن مع زوجته و5 من أطفاله داخل خيمة في مرفأ ميناء غزة البحري بعد نزوحه من بيته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حالة من الحزن والغضب على ما وصل إليه حاله.

وقال مرشد بينما وصلت المياه إلى منتصف قدميه إن "مياه الأمطار غمرت خيامنا ونحن نيام لا حول لنا ولا قوة ولا نستطيع فعل شيء سوى الاستسلام للأمر الواقع".

وأضاف مرشد بينما يرفع يديه إلى السماء أن "منسوب المياه وصل 50 سم ما أدى إلى تلف كافة الأغراض داخل الخيمة من طعام وشراب وأغطية وملابس وكأننا نعوم في وسط البحر".

وتابع الرجل المكلوم على حال عائلته "اتخذنا كافة الاحتياطات لمواجهة المنخفض الجوي لكنه كان أعمق وأكبر من المتوقع ومهما فعلنا لا نستطيع مواجهته بخيمة مصنوعة من النيلون".

ويشكو مرشد من تباطؤ المؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة والدولية العاملة في القطاع، قائلا:" غزة قبل الحرب كانت تغرق بمياه الأمطار، فما بالك الآن في ظل دمار البنية التحتية (..) طلبنا خيام وشوادر وما حد عبرنا ورد علينا".

ويتأثر قطاع غزة الساحلي الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة غالبيتهم يعيشون في خيام ومراكز إيواء بمنخفض جوي قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة بدأ صباح اليوم الأربعاء ويستمر حتى الجمعة المقبل وفق دائرة الأرصاد الجوية.

من جهتها، ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن العاصفة "بايرون" وصلت المنطقة وستمتد على ثلاثة أيام من الطقس العاصف، متوقعة أن ترافق العاصفة رياح قوية قد تصل سرعتها إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة.

فيما أفادت الإذاعة العبرية العامة بأن الأمطار تتركز على خط الساحل مع كميات قد تصل إلى 200 ملم، وأن الخطر الأساسي هو الفيضانات، مشيرة إلى أن مدينة تملك أنظمة صرف ممتازة لا يمكنها التعامل مع هذا الكم من المياه في وقت قصير.

وفي السياق ذاته، قال محمود بصل الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة إن آلاف الخيام غرقت جراء المنخفض الجوي، فيما تلقت طواقم الإنقاذ أكثر من ألف مناشدة ونداء استغاثة من قبل السكان.

وذكر بصل لـ(د ب أ) أن التدخل العاجل ضروري للحد من الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، داعيا الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الضغط لإدخال بيوت متنقلة لإيواء النازحين.

من جهتها اعتبرت بلدية غزة أن المنخفضات الجوية تشكل خطرًا كبيرًا على النازحين والسكان بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، من جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 على القطاع.

وقال حسني مهنا الناطق باسم البلدية لـ(د ب أ) إن "الاحتلال الإسرائيلي دمر 85 بالمئة من معدات البلدية ما يعيق عملها لمساعدة السكان"، محذرا من أن الوضع كارثي في القطاع بسبب المنخفضات الجوية والنقص الحاد بالمواد الملحة.

وقال مهنا إن الوضع الحالي يُهدد آلاف الأسر، لاسيما مع تلف عدد كبير من خيام الإيواء، ما يعرّض النازحين لمخاطر التشرد من جديد، في ظل غياب البدائل المناسبة للمأوى، داعيا إلى توفير المعدات والآليات اللازمة والبدء بتأهيل منظومتي الصرف الصحي ومياه الأمطار.

يأتي ذلك فيما أطلقت الحكومة الفلسطينية مناشدة للمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية والجمعيات المحلية، لتوزيع مستلزمات الإيواء بشكل فوري على النازحين الأكثر تضرراً، في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ فجر اليوم.

وقال بيان صادر عن غرفة العمليات التابعة للحكومة في غزة إن هطول الأمطار الغزيرة خلال ساعات فجر اليوم أدى إلى غرق عشرات الخيام وتلف ممتلكات النازحين، ما زاد معاناتهم في ظل غياب وسائل الحماية الكافية من البرد والعواصف.

وحذر البيان من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى وفيات بين الأطفال وكبار السن نتيجة انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل الحماية الأساسية، مؤكدا أن توفير وسائل الحماية العاجلة أصبح مسألة إنقاذ حياة وليس مجرد استجابة إنسانية.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بما في ذلك الخيام والوحدات السكنية مسبقة الصنع، التي تمثل الحل الأمثل لحماية مئات آلاف النازحين من برد الشتاء وموجات الأمطار.

وأوضح البيان أن قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 300 ألف خيمة ووحدة إيواء مؤقتة لتأمين الحد الأدنى من المأوى للعائلات المتضررة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية خلال العامين الماضيين.

وشدد البيان على أن حماية أرواح النازحين مسؤولية جماعية تتطلب تحركاً سريعاً، معتبرا أن أي تأخير في توفير مستلزمات الإيواء الأساسية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة يمكن تفاديها بتكاتف الجهود وسرعة الاستجابة.