إعلان

بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية لتورطها في "حرب معلوماتية"

كتب : مصراوي

09:09 م 09/12/2025

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (أ ب)

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على مؤسسات إعلامية وفكرية روسية، في الوقت الذي حذّرت فيه كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين الدول الغربية من ضرورة تعزيز جهودها لمكافحة حرب المعلومات التي تشنها "دول أجنبية خبيثة".

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن بريطانيا فرضت عقوبات على قناة "رايبار" على تطبيق تيليجرام، ومؤسسة دعم وحماية حقوق المواطنين المقيمين في الخارج - التي وصفتها المخابرات الإستونية بأنها واجهة لجهاز الاستخبارات الرئيسي الروسي - ومركز الخبرة الجيوسياسية، وهو مركز أبحاث يديره الكاتب الروسي اليميني المتطرف ألكسندر دوجين.

وأضافت كوبر أنه تقرر فرض عقوبات على شركتين مقرهما الصين "بسبب أنشطتهما الإلكترونية الواسعة والعشوائية ضد بريطانيا وحلفائها".

في خطاب ألقته في وزارة الخارجية بلندن، قالت كوبر إن بريطانيا وحلفاءها يواجهون "تهديدات هجينة متصاعدة.. مصممة لإضعاف البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتقويض مصالحنا، والتدخل في ديمقراطياتنا".

وقالت كوبر: "يجب أن نسمي هذا الأمر على حقيقته: حرب معلومات روسية. ونحن ندافع عن أنفسنا".

وأضافت أن التهديدات تشمل هجمات مادية كالتخريب، بالإضافة إلى حملات تضليل "تغمر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومقاطع فيديو معدلة" بهدف تقويض الدعم الغربي لمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي.

ويشير المسؤولون البريطانيون إلى مواقع إلكترونية وإعلانات سياسية مزيفة خلال الانتخابات الأخيرة في مولدوفا، ومواقع إخبارية مزيفة نشرت مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته، بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيفيت كوبر بريطانيا روسيا الصين حرب معلوماتية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة