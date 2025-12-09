بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية لتورطها في "حرب معلوماتية"

لندن - (أ ب)

أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على مؤسسات إعلامية وفكرية روسية، في الوقت الذي حذّرت فيه كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين الدول الغربية من ضرورة تعزيز جهودها لمكافحة حرب المعلومات التي تشنها "دول أجنبية خبيثة".

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن بريطانيا فرضت عقوبات على قناة "رايبار" على تطبيق تيليجرام، ومؤسسة دعم وحماية حقوق المواطنين المقيمين في الخارج - التي وصفتها المخابرات الإستونية بأنها واجهة لجهاز الاستخبارات الرئيسي الروسي - ومركز الخبرة الجيوسياسية، وهو مركز أبحاث يديره الكاتب الروسي اليميني المتطرف ألكسندر دوجين.

وأضافت كوبر أنه تقرر فرض عقوبات على شركتين مقرهما الصين "بسبب أنشطتهما الإلكترونية الواسعة والعشوائية ضد بريطانيا وحلفائها".

في خطاب ألقته في وزارة الخارجية بلندن، قالت كوبر إن بريطانيا وحلفاءها يواجهون "تهديدات هجينة متصاعدة.. مصممة لإضعاف البنية التحتية الوطنية الحيوية، وتقويض مصالحنا، والتدخل في ديمقراطياتنا".

وقالت كوبر: "يجب أن نسمي هذا الأمر على حقيقته: حرب معلومات روسية. ونحن ندافع عن أنفسنا".

وأضافت أن التهديدات تشمل هجمات مادية كالتخريب، بالإضافة إلى حملات تضليل "تغمر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومقاطع فيديو معدلة" بهدف تقويض الدعم الغربي لمقاومة أوكرانيا للغزو الروسي.

ويشير المسؤولون البريطانيون إلى مواقع إلكترونية وإعلانات سياسية مزيفة خلال الانتخابات الأخيرة في مولدوفا، ومواقع إخبارية مزيفة نشرت مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته، بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا.