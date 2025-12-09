كتب- محمود الطوخي

في أحدث حلقة من سلسلة تصريحاته التي ينتقد فيها حلفاء واشنطن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بأنه مجموعة "متحللة من الدولة يقودها قادة ضعفاء".

وخلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قلل ترامب من شأن الدول الأوروبية لفشلها في السيطرة على عمليات الهجرة وكذا إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الأوروبيين الذين يتوافقون مع رؤيته الخاصة بالقارة العجوز.

وتمثّل هذه التصريحات ضد القيادة السياسية الأوروبية، أشد انتقاد يوجهه ترامب إلى هذه الدول حتى الآن، ما يهدد بقطع للعلاقات مع دول مثل ألمانيا وفرنسا والتي تطغو التوترات على علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي، وفق "بوليتيكو".

وقال ترامب عن القادة الأوروبيين: "أعتقد أنهم ضعفاء. لكنني أعتقد أيضا أنهم يرغبون في أن يكونوا على قدر أكبر من الصوابية السياسية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون".

وتتزامن تصريحات ترامب ضد أوروبا، مع وقت حرج للغاية في مفاوضات إنهاء الحرب بأوكرانيا، إذ عبّر القادة الأوروبيون عن مخاوفهم من أن يتخلى الرئيس الأمريكي عن أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين أمام العدوان الروسي.

وفي تصريح من شأنه أن يعزز مخاوف الأوروبيين في هذا الشأن، قال ترامب إن روسيا في وضع أقوى من أوكرانيا.

وخلال الأيام الماضية، أثارت وثيقة الرئيس الأمريكي للأمن القومي قلق القادة الأوروبيين، إذ اعتُبرت الاستراتيجية الجديدة "بيانا استفزازيا" وضع الإدارة الأمريكية في موقف معارض مع السياسة الأوروبية الحالية، في ما يخص قضايا مثل الهجرة وملفات أخرى.

ووصف ترامب، مدن مثل باريس ولندن بأنها "ترزح تحت وطأة الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط"، موضحا أنه بدون تغيير سياسات الحدود فإن بعض دول أوروبا "لن تكون قابلة للاستمرار بعد الآن".

وفي تصريح تحريضي، وصف ترامب عمدة مدينة لندن اليساري صادق خان، ذا الأصول الباكستانية وأول عمدة مسلم للمدينة، بأنه "كارثة" وألقى باللوم على الهجرة: "لقد انتُخب لأن العديد من الناس جاؤوا. إنهم (المهاجرون) يصوتون له الآن".

من جانبه، وبّخ رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، يوم أمس الاثنين، إدارة الرئيس الأمريكي بسبب وثيقة الأمن القومي، مطالبا البيت الأبيض باحترام سيادة أوروبا وحقها في الحكم الذاتي.

في المقابل، أصر ترامب على عزمه تأييد المرشحين السياسيين المفضلين لديه في أوروبا، رغم خطر إثارة الحساسيات المحلية.

وأوضح ترامب: "لقد دعمت أشخاصا لا يحبهم الكثير من الأوروبيين، مثل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان"، الذي أبدى ترامب إعجابه بسياساته في ضبط الحدود.

وذكر ترامب، أنه قدم مسودة جديدة لخطة السلام نالت استحسان بعض المسؤولين الأوكرانيين، غير أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي نفسه لم يطلع عليها بعد، مضيفا "سيكون جميلا لو اطلعوا عليها".

جدد زيلينسكي، التأكيد على معارضته التنازل عن أي أراض أوكرانية لصالح روسيا في إطار اتفاق السلام، خلال اجتماع مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الاثنين.

وأكد ترامب أنه لا يرى أهمية كبيرة لدور الأوروبيين في مساعي إنهاء الحرب باوكرانيا، قائلا: "إنهم يتحدثون فقط، ولا يتحركون، وبذلك تستمر الحرب إلى الأبد".

كذلك، جدد الرئيس الأمريكي دعوته إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، ما يمثل تحديا لزيلينسكي الذي يبدو في موقف سياسي ضعيف بسبب فضيحة الفساد.

قال ترامب: "لم يتم إجراء انتخابات منذ وقت طويل. كما تعلمون، إنهم يتحدثون عن الديمقراطية، لكن الأمور بلغت حدا لم تعد فيه ديمقراطية".