أول تعليق من واشنطن على تجدد الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا

وكالات

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تجدد الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "قلقون بشأن استمرار القتال وسقوط ضحايا في مواقع متعددة على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند".

وصباح اليوم، قال الجيش التايلاندي، إن دباباته أطلقت قذائف على مجمع كازينو حدودي يستخدمه الجيش الكمبودي كموقع لإطلاق النار ومنطقة لتخزين الأسلحة، في حين نفذت طائرات مقاتلة ضربات جوية لليوم الثاني على ما وصفه سلاح الجو بأنه أهداف عسكرية استراتيجية.

بينما قالت وزارة الدفاع الكمبودية، اليوم، إن قواتها لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات دفاعية، واتهمت تايلاند بـاستهداف المناطق السكنية المدنية "عشوائيًا وبوحشية" بقذائف المدفعية، وهي الاتهامات التي رفضتها بانكوك، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".