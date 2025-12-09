إعلان

أول تعليق من واشنطن على تجدد الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا

كتب : مصراوي

04:25 م 09/12/2025

تايلاند وكمبوديا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على تجدد الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "قلقون بشأن استمرار القتال وسقوط ضحايا في مواقع متعددة على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند".

وصباح اليوم، قال الجيش التايلاندي، إن دباباته أطلقت قذائف على مجمع كازينو حدودي يستخدمه الجيش الكمبودي كموقع لإطلاق النار ومنطقة لتخزين الأسلحة، في حين نفذت طائرات مقاتلة ضربات جوية لليوم الثاني على ما وصفه سلاح الجو بأنه أهداف عسكرية استراتيجية.

بينما قالت وزارة الدفاع الكمبودية، اليوم، إن قواتها لم يكن أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات دفاعية، واتهمت تايلاند بـاستهداف المناطق السكنية المدنية "عشوائيًا وبوحشية" بقذائف المدفعية، وهي الاتهامات التي رفضتها بانكوك، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب تايلاند وكمبوديا واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة