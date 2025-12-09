جريمة هزت تركيا.. إنقاذ طفل سوري دفنه عمه حيا تحت الأرض 3 أيام

كشفت صحيفة "صباح" التركية تفاصيلَ دفن طفل سوري حيًا لمدة 3 أيام في منطقة ريحانلي بولاية هاتاي.

وقال الطفل أمير الجدوح البالغ من العمر 10 سنوات، أثناء حديثه مع الشرطة التركية، أن عمه "م.أ" اختطفه أثناء عودته من المدرسة، ثم قام بالاعتداء عليه بالضرب ثم دفنه حيًا.

ووفقًا للصحيفة التركية، فأن كاميرات المراقبة في محيط الوقعة وثقت الشخص الذي اعتدى على الطفل ودفنه، مؤكدة أنه تم القبض على المشتبه به.

وبحسب الصحيفة، فأن الشرطة التركية كانت تبحث عن الطفل الذي قدم والده بلاغًا باختفائه وعثر عليه مدفونا عن طريق كاميرات المراقبة.

وأكدت الفحوصات الطبية الأولية، أن الطفل تعرض لكسور في الجمجمة بسبب وزن الحجارة التي وضعت عليه، وأن جسده يحتوي على العديد من آثار الضرب.

رغم توثيق كاميرات المراقبة الواقعة، إلا أن عم الطفل -والذي لديه سجل جنائي بتهم متعددة- نفى الاتهامات، قائلاً: "سقط من الشجرة، فخفت وهربت لم أدفنه".

ونقلت جريدة صباح التركية، عن رجل الإنقاذ رمضان ألبيراك، الذي عثر على الطفل، قائلاً: "سمعت الطفل يصرخ نجدة من تحت الحجارة الكبيرة، وقمت برفعها من فوقه، وقال الطفل إن عمه هو من فعل ذلك".

من جانبه، طالب والد الطفل محمد الجدوح، بمعاقبة المتهم بأشد العقوبات، قائلاً:"ليحصل الجاني الذي فعل هذا بابني على أشد العقوبات".