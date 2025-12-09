"ترك صديقته تتجمد".. محاكمة مرشد سياحي في النمسا بتهمة القتل بالإهمال

كتب-عبدالله محمود:

وجه المدعي العام في مدينة إنسبروك غرب النمسا، تهمة القتل عن طريق الإهمال إلى المرشد السياحي توماس بلامبرغر، بعدما ترك صديقته كريستين غور طنز تتجمد أعلى قمة جبل بالنمسا، وفق صحيفة "تايمز" البريطانية.

ونفى "بلامبرغر" خلال محاكمته التهم الموجه له، مؤكدًا أنه ترك صديقته كريستين فوق جبل "غروستغلوكن"، باتفاق متبادل بينهم على أن يتوجه لطلب المساعدة من أجلها، لكن فور عودته وجدها متجمدة.

وبحسب "تايمز"، فإن المدعي العام اتهم "بلامبرغر" بالقتل لأنه لم يخطط للرحلة بطريقة صحيحة حيث لم يحمل معه معدات طوارئ كافية لإقامة ملجأ مؤقت لحمايتهم من البرد، الأمر الذي أدى إلى وفاة كريستين متجمدة.

ونشرت الصحيفة البريطانية، أقول بلامبرغر، الذي أكد أه حاول مساعدة كريستين وظل معها لمدة 4 ساعات، وبعدها قرر النزول إلى أقرب كوخ جبلي لطلب المساعدة.

وقال المرشد السياحي أن عملية نزوله لطلب المساعدة وصعوده لـ"غروستغلوكن" استغرقت 6 ساعات ونصف، ولكنه وجد كريستين متجمدة وقد فارقت الحياة.

ولكن المدعي العام، أكد أن المرشد السياحي مع حلول الظلام لم يخطر خدمات الطوارئ، ولم يحاول طلب النجدة من طائرة الشرطة التي كانت تحلق فوق رأسيهما قبل وفاة صديقته.

أشار المدعي العام، إلى أن الشرطة حاولت الاتصال بـ"بلامبرغر" أكثر من مرة ولكنه أجرى مكالمة واحدة مع الضباط قبل أن يفعل وضع الصامت على هاتفه ويتجاهل الشرطة.

ووفقًا لصحيفة "تايمز"، فإنه في حال ثبوت التهم على بلامبرغر، فقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات.