أوكرانيا: مقتل وإصابة 930 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و182 ألفا و610 أفراد، من بينهم 930 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور على

صفحتها الرسمية بمنصة "فيسبوك"، إنه منذ بداية الحرب دمرت القوات الأوكرانية نظام مدفعية،34944 نظام مدفعية، و1563 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 431 طائرة حربية، و347 مروحية، و88889 طائرة مسيرة، و4058 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و69243 من المركبات وخزانات الوقود، و4019 من وحدات المعدات الخاصة.