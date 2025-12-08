وكالات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إن الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية.

وأضاف العليمي، اليوم الاثنين خلال اجتماعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل تهديدًا لوحدة القرار الأمني والعسكري ولمستقبل العملية السياسية برمتها.

وأكد أنه يجب تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية بما يحمي وحدة مؤسسات الدولة ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، من أن الأوضاع المعيشية لليمنيين لا تحتمل أي اضطراب في حضرموت والمهرة أو فتح المزيد من جبهات الاستنزاف.