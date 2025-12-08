ترامب يعلن: أمر تنفيذي جديد بشأن الذكاء الاصطناعي قريبًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا هذا الأسبوع يتعلق بعملية الموافقة على الذكاء الاصطناعي لتجنب وجود قواعد مختلفة في كل ولاية أمريكية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وكتب ترامب، في منشور على منصته"تروث سوشيال": "يجب أن يكون هناك دليل قواعد واحد فقط إذا أردنا مواصلة الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.. سأصدر أمرًا تنفيذيًا بقاعدة واحدة هذا الأسبوع. لا يُمكن توقع حصول شركة على 50 موافقة في كل مرة تُريد فيها القيام بشيء ما".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن الأمر التنفيذي، لكن "رويترز" ذكرت الشهر الماضي أن الرئيس الأمريكي كان يفكر في إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يسعى إلى استباق قوانين الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي من خلال الدعاوى القضائية وحجب التمويل الفيدرالي.

وكانت شركة مايكروسوفت وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز"، دعت إلى وضع معايير وطنية للذكاء الاصطناعي بدلًا من مجموعة قوانين متشابهة في 50 ولاية، قائلين إن هذه القوانين تعمل على قمع الابتكار.

ومن المرجح أن تواجه هذه الخطوة معارضة من جانب الولايات الأمريكية، التي حذرت في السابق من "عواقب وخيمة" إذا تُركت التكنولوجيا دون تنظيم، وفقًا لـ"رويترز".