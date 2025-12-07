عبد العاطي: قوة الاستقرار الدولية ستكون لحفظ السلام بغزة وليس لفرضه

أعاد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على موقف مصر من السماح بأن يكون معبر رفح بوابة للتهجير، بل لدخول المساعدات وخروج الحالات الطبية الطارئة التي تحتاج لإجلاء من غزة.

وأشار عبد العاطي خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة، اليوم الأحد، إلى أن هناك اتصالات مع إسرائيل بشأن معبر رفح، مؤكدا أن موقف مصر واضح وحازم بشأن تشغيله.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة نشر قوات الاستقرار الدولية في غزة لضمان التزام إسرائيل وحماس بوقف إطلاق النار، وكذلك لمنع أي ذرائع من جانب جيش الاحتلال لاستئناف عملياته العسكرية.

وأكد عبد العاطي، على أنه ثمّة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، وكذلك سلبيات مثل انتهاكات إسرائيل لوقف النار بغزة.

وأوضح وزير الخارجية، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مهمة جدا لارتباطها بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر عبد العاطي، أن قوة الاستقرار المرتقبة في غزة ستكون لحفظ السلام وليس لفرضه، موضحا أن هناك فرق شاسع بينهما.

وكشف عبد العاطي، أن أطرافا دولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ترغب في تدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن في القطاع.

وفي ما يخص نزع سلاح المقاومة، قال وزير الخارجية إن الوسطاء في مصر وتركيا وقطر ناقشوا مع فصائل المقاومة الفلسطينية مسألة حصر السلاح في غزة، مؤكدا على ضرورة حصره ووجود سلطة واحدة لنزع أي ذرائع إسرائيلية.