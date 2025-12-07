"الخيانة لن تمر".. رئيس بنين يعلق على محاولة الانقلاب الفاشلة

علق رئيس بنين باتريس تالون، على محاولة الإنقلاب الفاشلة عليه، قائلاً: "أنهينا محاولة الانقلاب بالتنسيق مع الجيش".

وأكد تالون، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الوضع في بنين أصبح تحت السيطرة تماما، مشيرًا إلى أن هذه الخيانة لن تمر دون عقاب.

وفي وقت سابق، أعلن وزير داخلية بنين ألاسان سيدو، إحباط محاولة الانقلاب التي حاول القيام بها عدد قليل من الجنود صباح اليوم الأحد.

وقال وزير داخلية بنين، إن عدد من الجنود تمردا بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أنه أمام هذا الوضع، ظلت القوات المسلحة البنينية وقيادتها، وفية لقسمها، ملتزمة بالجمهورية.

وكانت مجموعة من الجنود ظهرت على التلفزيون الرسمي في بنين، معلنة حل الحكومة في انقلاب واضح.