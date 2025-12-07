إعلان

مصرع 18 مهاجرا إثر غرق قارب مطاطي جنوب جزيرة كريت اليونانية

كتب : مصراوي

08:07 م 07/12/2025

مصرع 18 مهاجرا إثر غرق قارب مطاطي

أثينا - (أ ب)

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في قارب مطاطي، بعدما انقلب جنوب جزيرة كريت، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية يوم السبت.

وقالت السلطات إن سفينة تجارية تركية عابرة عثرت على القارب الذي غمر نصفه في الماء أمس السبت، حيث تم إنقاذ ناجيين اثنين، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

وتُعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأشخاص الفارين من النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وغالبا ما تقع حوادث مميتة خلال هذه الرحلات.

وكانت الرحلة القصيرة ولكن الخطيرة من ساحل تركيا إلى الجزر اليونانية القريبة في قوارب مطاطية أو قوارب صغيرة، تكون غالبا في حالة سيئة، هي الطريق الرئيسي إلا أن زيادة الدوريات وعمليات إعادة المهاجرين تسببتا في تراجع محاولات العبور. وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت محاولات الوصول من ليبيا إلى كريت.

ولم تحدد السلطات بعد الجهة التي أتى منها القارب.

وتشارك سفينة وطائرة من وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" ومروحية تابعة لخفر السواحل اليوناني وثلاث سفن تجارية في عملية البحث.

