اليونيفيل تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف النار في لبنان

كتب-عبدالله محمود:

06:55 م 07/12/2025

قائد قوات اليونيفيل اللواء ديودوتو أبجينارا

اتهم قائد قوات اليونيفيل اللواء ديودوتو أبجينارا، جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ.

وقال أبجينارا في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الوضع في لبنان هش للغاية وأي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير، مؤكدًا أنه ليس هناك دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني.

وانتقد قائد قوات اليونيفيل إسرائيل بسبب ارتكابها العديد من الاعتداءات ضد مقاتلي اليونيفيل، واصفًا هذا السلوك بأنه "غير مقبول".

وأشار أبجينارا إلى أن حزب الله نجح في تعزيز وجوده في جنوب لبنان، ضمن منطقة عمليات اليونيفيل، خلال السنوات التي سبقت الحملة في الشمال، مؤكدًا أن السبب هو ضعف حضور الجيش اللبناني في المنطقة خلال تلك السنوات.

وشدد قائد قوات اليونيفيل على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الهدوء النسبي على الحدود يمر بـ"مرحلة حرجة".

اللواء ديودوتو أبجينارا قوات اليونيفيل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لبنان حزب الله

