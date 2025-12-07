وزير العدل السوداني: منفتحون على مبادرة ترامب والشعب يود إنهاء معاناته

قال وزير العدل السوداني عبد الله محمد درف، إن الحكومة منفتحة على كل المبادرات التي تلبي مطالب الشعب السوداني.

وأضاف محمد درف، خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن حكومة السودان منفتحة على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الشعب السوداني يود إنهاء معاناته.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن أول خطوات التفاوض تتمثل في تسليم المليشيا سلاحها والتجمع في مناطق محددة، موضحًا: "أنه لا يمكن الحديث عن حوار دون التطرق لسلاح المليشيات الإرهابية".

وأكد وزير العدل السوداني، أن المليشيا كانت في الخرطوم وغيرها من المدن واستطاعت القوات المسلحة السودانية دحرها نحو دارفور.

ولفت وزير العدل إلى أن انتشار مليشيا الدعم في ولايات لا يعني السيطرة وموقف الجيش ممتاز والمعارك مستمرة.