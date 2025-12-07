(أ ب )

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه من المتوقع قريبا جدا أن تنتقل إسرائيل وحماس إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بعد أن تُعيد حماس رفات آخر أسير محتجز في قطاع غزة.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال اليوم الأحد، مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل حاليًا.

وأكد نتنياهو أن المرحلة الثانية من وقف النار، والتي تشمل نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح ومنع عسكرتها، يمكن أن تبدأ فى أقرب وقت بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن حماس لا تزال تحتجز رفات ران جفيلي، ضابط الشرطة البالغ من العمر 24 عامًا والذي قُتل في 7 أكتوبر 2023 ونُقلت جثته إلى غزة.

وتشمل المرحلة الثانية أيضًا نشر قوة دولية لتأمين غزة وتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية تحت إشراف لجنة دولية برئاسة الرئيس دونالد ترامب. ويقول نتنياهو إن المرحلة الثانية ستكون صعبة.

ستمثل إعادة رفات جفيلي اكتمال المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.

وتقول حماس إنها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الرفات لأنها مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة.

واتهمت إسرائيل حماس بالمماطلة وهددت باستئناف العمليات العسكرية أو حجب المساعدات الإنسانية إذا لم تتم إعادة جميع الرفات.

وصرح ميرتس اليوم الأحد أن ألمانيا تساعد في تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إرسال ضباط ودبلوماسيين إلى مركز تنسيق مدني وعسكري بقيادة الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، وإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال نتنياهو إن قلة تعتقد أنه يمكن تحقيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وأن المرحلة الثانية لا تقل صعوبة.

وذكرُ نتنياهو أن هناك مرحلة ثالثة، وهي نزع التطرف عن غزة ، وهو أمرٌ كان الناس يعتقدون أيضًا أنه مستحيل. لكن تم ذلك في ألمانيا، وفي اليابان، وفي دول الخليج. ويمكن القيام به في غزة أيضًا، ولكن بالطبع يجب تفكيك حماس.

ومن جانبه، أكد ميرتس أن بلاده "ستظل دائمًا تدافع عن وجود إسرائيل وأمنها" في ضوء فظائع المحرقة، مشددًا: "هذا جزء من جوهر علاقتنا الذي لا يتغير. ينطبق اليوم، وينطبق غدًا، وينطبق إلى الأبد."

وأضاف ميرتس أن ألمانيا ما زالت ترى أن حل الدولتين هو الخيار الأفضل الممكن، لكنه أوضح أن "الحكومة الاتحادية الألمانية ما زالت على قناعة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يمكن أن يأتي إلا في نهاية مثل هذه العملية، وليس في بدايتها".

وأشار ميرتس إلى أنه لا توجد خطط حالية لزيارة نتنياهو لألمانيا ، لكنه قد يوجه دعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المستقبل.

كما أكد المستشار الألماني أنه ليس على علم بأي عقوبات أوروبية مقبلة ضد إسرائيل، ولا بوجود خطط لإعادة فرض الحظر الألماني على صادرات السلاح إليها.