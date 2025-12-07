إعلان

فيديو.. انفجار عبوة ناسفة قرب فندق "الفورسيزون" في دمشق

كتب : مصراوي

05:09 م 07/12/2025

انفجار عبوة ناسفة قرب فندق ''الفورسيزون'' في دمشق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بإنفجار عبوة ناسفة قرب محيط فندق "الفورسيزون" بالعاصمة دمشق.

وقالت محافظة دمشق، إنه سُمع دوي انفجار مجهول بالقرب من فندق الفورسيزون في العاصمة، بالتزامن مع استعدادات المدينة للاحتفال بيوم التحرير.

وأوضحت المحافظة، أنه حتى الآن، لم تتضح طبيعة الانفجار أو أسباب وقوعه.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه عقب الانفجار، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، لافتة إلى أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا حتى الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنفجار عبوة ناسفة فندق الفورسيزون دمشق دوي انفجار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟