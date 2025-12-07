فيديو.. انفجار عبوة ناسفة قرب فندق "الفورسيزون" في دمشق

وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بإنفجار عبوة ناسفة قرب محيط فندق "الفورسيزون" بالعاصمة دمشق.

وقالت محافظة دمشق، إنه سُمع دوي انفجار مجهول بالقرب من فندق الفورسيزون في العاصمة، بالتزامن مع استعدادات المدينة للاحتفال بيوم التحرير.

وأوضحت المحافظة، أنه حتى الآن، لم تتضح طبيعة الانفجار أو أسباب وقوعه.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه عقب الانفجار، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، لافتة إلى أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا حتى الآن.