ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في لندن، بعد تعرض مجموعة من الأشخاص لاعتداء برذاذ الفلفل، اليوم الأحد، في مكان مخصص لانتظار السيارات بمطار هيثرو.

وذكرت السلطات أن فرق الإسعاف قامت بمعالجة 21 شخصا في موقع الحادث، فيما تم نقل خمسة منهم إلى المستشفى، إلا أن إصاباتهم لا يعتقد أنها خطيرة.

وقالت شرطة العاصمة، إن الحادث وقع عند مكان انتظار السيارات الخاص بصالة ركاب رقم 3، بعد حدوث مشاجرة بين مجموعتين تعرفان بعضهما البعض، ولم يتم التحقيق في الحادث بوصفه "عملا إرهابيا".

ويحتجز رجل للاشتباه في قيامه بالاعتداء، وتبحث الشرطة حاليا عن مشتبه بهم آخرين غادروا مكان الحادث.

جدير بالذكر أن الحادث تسبب في تأخير - استمر لعدة ساعات - للركاب الذين يستخدمون صالة الركاب.