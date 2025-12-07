ألمانيا تؤكد رفضها لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن ألمانيا تعارض أي خطوة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأكد ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تحقيق السلام في المنطقة مرهون بالالتزام بحل الدولتين.

ولكن من جانبه، قال نتنياهو، إن الضم السياسي للضفة الغربية لا يزال محل نقاش، وإنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور.

وزعم نتنياهو،خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو تدمير إسرائيل، مضيفًا "ولن نسمح بذلك والدولة الوحيدة القائمة فلسطينيًّا بأمر الواقع هي غزة".