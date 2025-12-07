نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي الخروج من الحياة السياسية إذا لم يحصل على العفو في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها.

وقال نتنياهو،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي يزور إسرائيل اليوم الأحد: "لن أعتزل الحياة السياسية مقابل حصولي على العفو".

وجاء ذلك بعدما كشفت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد يوافق على طلب العفو عن نتنياهو مقابل تخلي الأخير عن منصبه وإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطه على نظيره الإسرائيلى لدفعه لإصدار عفو عن رئيس الوزراء نتنياهو، في قضايا الفساد، بحسب إعلام عبري.

ورد هرتسوج على الرئيس الأمريكي، قائلًا: "أحترم ترامب لكن إسرائيل دولة ديمقراطية" وإن قرار العفو عن نتنياهو شأن داخلي.

والأسبوع الماضي، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا طلب عفو من الرئيس إسحاق هرتسوج، ولكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.