وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا المنتهية ولايته، كريستوفر هيل، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا "قريب للغاية" ويعتمد على حل قضيتين رئيسيتين، في حين أكد الكرملين أن بعض المقترحات الأمريكية تحتاج إلى تغييرات جذرية.

واستولت روسيا على أجزاء من أوكرانيا بعد غزوها في فبراير 2022، عقب ثماني سنوات من القتال بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الأوكرانية في منطقة دونباس، التي تضم دونيتسك ولوجانسك.

وفي منتدى ريجان للدفاع الوطني، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوج، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في يناير المقبل، إن الجهود لحل الصراع وصلت إلى "الأمتار العشرة الأخيرة"، والتي وصفها بأنها الأصعب دائماً.

وأضاف كيلوج أن القضيتين الرئيسيتين العالقتين تتعلقان بالأراضي، وخاصة مستقبل دونباس، ومستقبل محطة زابوريزجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تقع حالياً تحت السيطرة الروسية، مؤكدًا أن حل هاتين المسألتين يعني أن بقية الأمور ستسير على ما يرام" مضيفاً: "نحن قريبون جدًا جدًا.

وجاء ذلك بعد أن أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أربع ساعات من المحادثات في الكرملين الأسبوع الماضي مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، حيث قال مساعد بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، إن "المشاكل الإقليمية" نوقشت، في إشارة إلى مطالب موسكو بشأن كامل إقليم دونباس، رغم أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على نحو 5000 كيلومتر مربع من المنطقة، ويعترف المجتمع الدولي بأن دونباس جزء من أوكرانيا.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تسليم بقية دونيتسك سيكون غير قانوني دون إجراء استفتاء، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح روسيا منصة لمواصلة الهجمات داخل أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أوشاكوف يوم الأحد أن على الولايات المتحدة "إجراء تغييرات جدية، بل جذرية، في سياستها" تجاه أوكرانيا، دون توضيح طبيعة هذه التغييرات.