وزير داخلية بنين: القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب عسكري في البلاد

كتب- محمد جعفر:



أعلن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلاب بعد أن بثت مجموعة من الجنود عبر التلفزيون الوطني إعلاناً عن استيلائها على السلطة.

وظهر ثمانية جنود على الأقل، يرتدي العديد منهم الخوذات، على شاشة التلفزيون الرسمي معلنين أن لجنة عسكرية بقيادة العقيد تيجري باسكال تولت السلطة، وقامت بحل المؤسسات الوطنية، وتعليق الدستور، وإغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وورد في بيان قرأه أحد الجنود أن الجيش يلتزم بـ"إعطاء الشعب البنيني الأمل في عصر جديد، يسوده الأخوة والعدالة والعمل".

وأكد وزير الداخلية الحسن سيدو لاحقاً أن القوات المسلحة الموالية للحكومة أحبطت المحاولة، فيما قال وزير الخارجية أولوشيجون أدجادي بكاري لوكالة رويترز إن "مجموعة صغيرة" من الجنود حاولت الإطاحة بالحكومة، لكن القوات الموالية للرئيس باتريس تالون تعمل على استعادة النظام.

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل المقبل، والتي ستنهي ولاية تالون، الذي تولى السلطة منذ عام 2016.

وكان الائتلاف الحاكم قد رشح وزير المالية روموالد واداني ليكون مرشحه، وهو ما يمنحه القدرة على متابعة أجندة الإصلاح الحالية إذا انتُخب، ويُعد قرار تالون بالتنحي بعد فترتين رئاسيتين خطوة نادرة في منطقة غرب ووسط أفريقيا، حيث تواجه المعايير الديمقراطية ضغوطاً متزايدة.

وشكلت محاولة الانقلاب امتداد لأحداث مشابهة وقعت في دول مجاورة لها مثل النيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مالي وغينيا وغينيا بيساو الشهر الماضي، من استيلاء الجيش على السلطة بالقوة.