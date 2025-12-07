إيران: لا نتدخل في الشأن اللبناني وحزب الله يتخذ قراراته بنفسه

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان وإن حزب الله هو من يتخذ قراراته بنفسه.

وأضاف بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "الحديث عن تدخل إيران في الشؤون اللبنانية حديث منحرف تمامًا. لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وحزب الله مؤسسة وذراع راسخة وفاعلة في لبنان والمجتمع الدولي، وهو من يقرر سلوكه وسياساته".

وتابع: "حرصنا الدائم على السلام والأمن في المنطقة، وتهديداتنا للكيان الصهيوني في هذا الصدد، لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان أو أي دولة أخرى، بل يعني مسؤولية إيران"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

وأكد بقائي، أن إيران على أتم الاستعداد للتحدث مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية، لافتًا إلى أن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، وقد عُين سفير لبناني جديد في طهران مؤخرًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "اتخاذ القرارات بشأن القضايا الداخلية اللبنانية، بما في ذلك الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، يجب أن يتم في إطار الحوار اللبناني اللبناني، وقضية سلاح المقاومة هي أيضًا إحدى القضايا التي يجب على لبنان نفسه وحزب الله اتخاذ القرار بشأنها".