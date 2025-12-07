حسام الأسطل يزعم: نهاية حماس باتت قريبة ومقتل أبو شباب لن يثنينا

قال حسام الأسطل، قائد ميليشيا مسلحة تُسمى "القوة الضاربة ضد الإرهاب" في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن مقتل ياسر أبو شباب، زعيم ميليشيا "أبو الشباب" الحليفة، لن يثنيه عن قتاله ضد حركة حماس.

وأضاف الأسطل، لإذاعة كان الإسرائيلية: "حماس تحاول إرسال أشخاص للتسلل إلينا، لكننا سنكشفهم سريعًا"، زاعمًا أن "نهاية حماس باتت قريبة"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "رغم مقتل أبو شباب، هناك المئات منا في مختلف التنظيمات العاملة في القطاع. حماس تحاول التقليل من قيمتنا وتدّعي أننا مجرد عشرات، لكن هذا ليس صحيحًا، لن نغير نهجنا"، حسب تعبيره.

وأول أمس، أكدت ميليشيا أبو شباب المدعومة من إسرائيل، مقتل قائدها ياسر أبو شباب الأسبوع الماضي في اشتباك مسلح مع أفراد من عائلة أبو سنيمة. وتنتمي كلتا الجماعتين إلى قبيلة الترابين البدوية.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ظهور جماعة مسلحة جديدة في جنوب قطاع غزة يقودها حسام الأسطل، الضابط السابق في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، باسم "القوة الضاربة ضد الإرهاب" تدعو سكان شرقي خان يونس للانضمام إليها وتطرح نفسها كبديل لحكم حماس في القطاع.