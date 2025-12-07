إعلان

هيئة البث: استئناف البحث عن جثة آخر الأسرى في غزة اليوم

كتب : محمد جعفر

10:21 ص 07/12/2025

حركة حماس

أفادت هيئة البث العبرية أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والصليب الأحمر سيجريان اليوم أعمال بحث عن جثة الأسير الأخير ران جفيلي في حي الزيتون شرق غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية البحث ستجرى في حي الزيتون في مدينة غزة وتعتقد إسرائيل أن حركة حماس لديها دليل على مكانه، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية أن حركته والصليب الأحمر سيقومان بالبحث في مناطق لم يتم البحث فيها بعد.

