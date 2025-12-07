إعلان

مقتل وإصابة 9 أشخاص في تفجير استهدف مركزا للشرطة بالمكسيك

كتب : مصراوي

02:20 ص 07/12/2025

الشركة في المكسيك

وكالات

أعلنت الأجهزة الأمنية المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح جراء تفجير بالقرب من مركز للشرطة في ولاية ميتشواكان بالمكسيك.

قال مكتب الأمن المكسيكي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن النيابة العامة في ميتشواكان بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والشرطة، تجري تحقيقا لمعرفة أسباب التفجير.

أسفر الانفجار عن أضرار بالمباني المجاورة، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وحسب مصادر إعلامية مكسيكية، فإن منفذ التفجير الذي حمل عبوة ناسفة يدوية الصنع، قتل نتيجة الانفجار أيضا.

وانتشرت في المنطقة قوات من الشرطة والحرس الوطني، تبحث عن أشخاص على صلة بالهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

