مقتل وإصابة 9 أشخاص في تفجير استهدف مركزا للشرطة بالمكسيك



وكالات

أعلنت الأجهزة الأمنية المكسيكية عن مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح جراء تفجير بالقرب من مركز للشرطة في ولاية ميتشواكان بالمكسيك.

قال مكتب الأمن المكسيكي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن النيابة العامة في ميتشواكان بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والشرطة، تجري تحقيقا لمعرفة أسباب التفجير.

أسفر الانفجار عن أضرار بالمباني المجاورة، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وحسب مصادر إعلامية مكسيكية، فإن منفذ التفجير الذي حمل عبوة ناسفة يدوية الصنع، قتل نتيجة الانفجار أيضا.

وانتشرت في المنطقة قوات من الشرطة والحرس الوطني، تبحث عن أشخاص على صلة بالهجوم، وفقا لروسيا اليوم.