السودان: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم الدعم السريع على روضة أطفال إلى 114

أعلن عصام الدين السيد، المدير التنفيذي لمحلية قدير بولاية جنوب كردفان، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف منطقة كلوقي بولاية كردفان إلى 114 مدنيا بينهم 63 طفلا وإصابة 71 آخرين.

وكانت ولاية كردفان، ذكرت أن قصفا لقوات الدعم السريع استهدف روضة للأطفال ومستشفى ريفيا، ما أدى إلى مقتل أطفال ومعلمة في البداية.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان، هجوم الدعم السريع بصواريخ أُطلقت من طائرة مسيرة، بأنه "مذبحة مكتملة الأركان"، قبل أن تعود لقصف الروضة مجددا بينما يحاول الأهالي إنقاذ المصابين من القصف الأولي.

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أن قوات الدعم السريع لاحقت المصابين والمسعفين داخل المستشفى الريفي، واصفة الهجوم بأنه "سابقة لم يعرف لها العالم مثيلا من قبل".

الاتحاد الأوروبي: هجوم كلوقي "جريمة حرب واضحة"

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي هجوم الدعم السريع على المستشفى وروضة الأطفال في كلوقي، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر محظور كليا بموجب القانون الدولي.

وأوضحت مفوضة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب، أن الهجوم في كلوقي "يمثل جريمة حرب واضحة"، مشددة على أن العنف المفرط ضد السكان يستوجب مساءلة عاجلة.