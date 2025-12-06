قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية

الدوحة - (د ب أ)

أعلنت دولة قطر والاتحاد الأوروبي إطلاق عملية التفاوض بشأن اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عُقد بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس، على هامش منتدى الدوحة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية اليوم السبت.

وقالت الخارجية القطرية إن هذه الخطوة "تمثل مسارًا مستقبليًا طموحًا للتعاون، وتشكل مرحلة مهمة في مسار العلاقات الثنائية".

وأضافت "يعكس هذا الإعلان قوة الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ويتيح فرصًا متبادلة لكلا الجانبين من أجل توسيع وتعميق التعاون".

وتابعت "إدراكًا للدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر، لا سيما جهودها المحورية في الوساطة دعماً للسلام وحل النزاعات في عدد من الأزمات، وامتدادًا للالتزام المبدئي للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد؛ جدّد الطرفان عزمهما المشترك على تعزيز العمل معًا دعمًا للسلام والازدهار والأمن الإقليمي".

وأضافت "سيستكشف الجانبان من خلال عملية التفاوض المقبلة، مسارات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية واهتمام مشترك".

ووفقا للخارجية، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، التزامهما الراسخ بتعميق الشراكة بين الجانبين والارتقاء بالعلاقات الديناميكية والمصالح المتبادلة، في ظل المشهدين الإقليمي والدولي اللذين يزدادان تعقيدًا.