السودان.. مقتل 50 شخصا بهجوم للدعم السريع على روضة أطفال

كتب : مصراوي

06:23 م 06/12/2025

السودان.. مقتل 50 شخصا بهجوم للدعم السريع على روضة

القاهرة - (أ ب)

ذكرت شبكة أطباء السودان أن هجوما بطائرة مسيرة شنته قوات شبه عسكرية سودانية على روضة أطفال في جنوب وسط السودان، أسفر عن مقتل 50 شخصا، من بينهم 33 طفلا.

وأضافت الشبكة في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة أن مسعفين في موقع الحادث في بلدة كالوجي في ولاية جنوب كردفان، تم استهدافهم في "هجوم ثان غير متوقع".

وأبلغت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية التي ترصد العنف ضد المدنيين في السودان، في بيان اليوم السبت عن الهجوم الثاني على مسعفين يعالجون ناجين في كالوجي وقالت إن "موقعا مدنيا ثالثا بالقرب من الموقعين السابقين" تعرض أيضا لهجوم.

وأدانت الجماعة الهجوم وألقت باللوم على جماعة "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في تنفيذ الضربات ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين لاسيما الأطفال والبنية التحتية المدنية الحيوية".

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، لكن انقطاع الاتصالات في المنطقة جعل من الصعب الإبلاغ عن ضحايا.

والهجوم الذي وقع أمس الأول الخميس هو الأحدث في سلسلة من المعارك الدائرة بين جماعة "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية والجيش السوداني، منذ أكثر من عامين. وتتركز المعارك الآن في ولايات كردفان الغنية بالنفط.

