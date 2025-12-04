الخارجية تناشد المصريين بالخارج بسبب فيديوهات طلب مساعدات قنصلية

ناشدت وزارة الخارجية الجاليات المصرية في الخارج، بأهمية مراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات لطلب مساعدات قنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأهابت وزارة الخارجية، في بيان الخميس، بأعضاء الجاليات المصرية في الخارج بأهمية مراعاة قوانين الدول التي تتواجد بها الجالية فيما يتعلق بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي الطلب مساعدات قنصلية أو إستغاثات بشأن مشاكل يتعرض لها أبناء الجالية المصرية في تلك الدول وما قد تتضمنه تلك الفيديوهات من التعرض لسلطات أجنبية أو مؤسسات عامة وخاصة التي تضع المواطن تحت طائلة القانون في العديد من الدول.

وطالبت الخارجية من أعضاء الجالية ضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها في حال طلب أي مساعدة قنصلية، سواء من خلال التوجه مباشرة إلى البعثة الدبلوماسية، أو من خلال الخط الساخن أو رسائل واتساب الذى تم الإعلان عنه بكل بعثة دبلوماسية، وتم نشره بياناته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل بعثة دبلوماسية.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن المركزي رسائل واتساب الخاص بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج (٠٠٢٠١٢٦٨٥٥٨٠٠٠).

وأكدت الخارجية، على دورها الرئيسي في رعاية مصالح المصريين بالخارج وتقديم كافة المساعدات القنصلية لهم طالما وردت إليها الطلبات ذات الصلة بالطرق الرسمية المتاحة.