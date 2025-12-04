أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنهاء حرب مستمرة منذ عقود بين رواندا والكونغو الديمقراطية، مضيفًا:" أن الصراع في شرق الكونغو هو ثامن حرب ننهيها منذ عودتي للسلطة".

وقال ترامب في تصريحات إعلامية، إنه يوم عظيم لإفريقيا، ولرواندا والكونغو الديمقراطية، اليوم نحقق اتفاقاً تاريخياً ينهي أحد أطول النزاعات في تاريخ العالم.

وشدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بوقف العنف وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن القتال الذي امتد لـ30 عامًا تسبب في مقتل نحو 10 ملايين شخص.

وأوضح ترامب أن الاتفاق يضمن وقف إطلاق النار ونزع سلاح القوات الموجودة خارج أراضيها وعودة اللاجئين، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع.

وأشار إلى أن أمريكا ستوقع اتفاقيات مع رواندا والكونغو الديمقراطية للوصول إلى المعادن الحيوية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر مزايا اقتصادية للجميع.

وأضاف ترامب: "سنرسل أعظم وأكبر شركاتنا إلى رواندا والكونغو الديمقراطية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".