المكتب الفيدرالي يعتقل مشتبهًا به في قضية القنابل الأنبوبية بواشنطن

قال مصدر مسؤول لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل شخصا على خلفية التحقيق بشأن زرع قنابل أنبوبية في العاصمة واشنطن عشية أعمال الشغب في 6 يناير 2021.

ويمثل الاعتقال أول مرة يستقر فيها المحققون على مشتبه به في عمل أزعج سلطات إنفاذ القانون لأمد طويل، وأثار عددا ضخما من نظريات المؤامرة وظل لغزا مستمرا في الظل في الفصل الأسود من التاريخ الأمريكي للحصار العنيف لمبنى الكابيتول.

وأوضح المسؤول الذي تحدث عن الاعتقال شريطة عدم الكشف عن هويته أن الاعتقال جرى صباح اليوم الخميس وأن المشتبه به رجل. ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور، بما في ذلك الاتهامات التي قد يواجهها المشتبه به.

وتم زرع القنابل مساء الخامس من يناير 2021، قرب مكاتب اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن العاصمة. ولم يتعرض أي شخص لإصابة قبل أن يتم إبطال مفعول القنابل، لكن مكتب التحقيقات الاتحادي ذكر أن القنبلتين كانتا ستخلفان قتلى حال انفجارهما.

وسعى المحققون منذ ذلك الوقت للحصول على مساعدة السكان في تحديد جسم غامض رصدته كاميرا المراقبة حتى برغم مكافحتهم من أجل الوقوف على أجوبة لأسئلة بسيطة، بما في ذلك النوع الاجتماعي للمشتبه به ودافعه، وما إذا كانت للعمل صلة مباشرة بأعمال الشغب في الكابيتول.