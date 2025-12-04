

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، أن فنزويلا استقبلت في مطار مايكويتيا رحلات جوية تحمل مواطنين فنزويليين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة والمكسيك.

قال وزير الخارجية، الذي كان يستقبل رحلات المهاجرين: "كان هذا طلبا من حكومة الولايات المتحدة، طلبًا لعبور المجال الجوي والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة، والتي جلبت مواطنينا".

ووفقا لهيل، وصل إجمالي 570 فنزويليا إلى البلاد في ذلك اليوم، من بينهم أكثر من 140 طفلا، إذ تم إعادة 304 أشخاص على متن رحلة طيران من المكسيك، والباقون على متن طائرة تجارية من الولايات المتحدة.

وتابع: "تم استقبال كلتا الرحلتين في إطار خطة العودة إلى الوطن، التي تهدف إلى إعادة دمج المواطنين بعد عودتهم من الخارج في البرامج الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد".

ومنذ فبراير 2025، كان هناك آلية بين الولايات المتحدة وفنزويلا لإعادة الفنزويليين، تضمنت رحلتين أسبوعيتين منتظمتين يومي الأربعاء والجمعة من الولايات المتحدة إلى كاراكاس لترحيل حوالي 200 مهاجر فنزويلي في كل مرة.

في نهاية نوفمبر الماضي، أوصت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران باتخاذ إجراءات وقائية متزايدة عند الطيران بالقرب من مطار مايكويتيا.

في أعقاب ذلك، علقت شركات طيران عديدة رحلاتها إلى فنزويلا.

وردا على ذلك، اتهمت الخارجية الفنزويلية الولايات المتحدة بتعليق رحلات الترحيل من جانب واحد، مما أدى إلى تعطيل قناة التعاون الوحيدة بين واشنطن وكاراكاس، وفقا لروسيا اليوم.