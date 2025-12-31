نتنياهو يزعم أن إيران وفنزويلا تتآمران لنشر الإرهاب في أمريكا



وكالات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن زعمه أن إيران قد تواطأت مع فنزويلا لنشر الإرهاب في الأمريكتين.

قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية، متحدثا عن إيران: "إنهم يصدرون الإرهاب ليس فقط إلى كل ركن من أركان الشرق الأوسط، بل إلى فنزويلا أيضا".

أضاف نتنياهو: "لقد تواطأوا مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويصدرون الإرهاب إلى أمريكا، إلى نصف الكرة الغربي، ويريدون أن يتسلل مسلحو حزب الله وحماس إلى الولايات المتحدة".

لكن رئيس وزراء إسرائيل، لم يوضح كيف يتم تنفيذ المؤامرة المزعومة بين إيران وفنزويلا بالضبط، ولم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه، وفقا لروسيا اليوم.