إعلان

نتنياهو يزعم أن إيران وفنزويلا تتآمران لنشر الإرهاب في أمريكا

كتب : مصراوي

01:34 ص 31/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن زعمه أن إيران قد تواطأت مع فنزويلا لنشر الإرهاب في الأمريكتين.

قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية، متحدثا عن إيران: "إنهم يصدرون الإرهاب ليس فقط إلى كل ركن من أركان الشرق الأوسط، بل إلى فنزويلا أيضا".

أضاف نتنياهو: "لقد تواطأوا مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويصدرون الإرهاب إلى أمريكا، إلى نصف الكرة الغربي، ويريدون أن يتسلل مسلحو حزب الله وحماس إلى الولايات المتحدة".

لكن رئيس وزراء إسرائيل، لم يوضح كيف يتم تنفيذ المؤامرة المزعومة بين إيران وفنزويلا بالضبط، ولم يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو فنزويلا إيران الشرق الأوسط الإرهاب رئيس وزراء إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"