كتب- محمود الطوخي:

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي، الثلاثاء، إن السفينتين اللتين دخلتا ميناء المكلا في حضرموت اليمنية لم تحصلا على تصريح من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف.

وأشار المالكي، إلى أن السفينتن اللتين دخلتا ميناء المكلا أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضح المالكي في بيان على "إكس"، أنه في أثناء دخول السفينتين تم إغلاق الميناء، وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين.

وأضاف المالكي: "بعد وصول السفينتين، اتضح أنها تحمل أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر"، موضحا أنه بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوى عال بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء (المكلا) لتفادي ذهابها لمناطق الصراع.

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبا أبو ظبي بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.

