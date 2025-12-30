كتب- محمود الطوخي

قال مجلس النواب اليمني في بيان، الثلاثاء، إنه يدعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ويثمن المواقف السعودية.

وأكد النواب اليمني، أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم خارجي لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، داعيا لوقف كافة التحركات العسكرية غير القانونية والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تمت السيطرة عليها خارج إطار الدولة.

وصرح وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان لقناة "الجزيرة مباشر"، أنخ الحكومة اليمنية تتمنى أن تضغط الإمارات على المجلس الانتقالي للانسحاب من محافظتي المهرة وحضرموت.

وشدد النعمان على أن الحكومة اليمنية قادرة على بسط سيادتها وتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية من أجل الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

من جانبه، أكد مجلس الوزراء السعودي أنه لن يتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني، وعلى التزام بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعم الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، عن أسفه لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم قصفت القوات الجوية السعودية سفينتين تحملان أسلحة ومركبات قتالية في ميناء المكلّا بمحافظة حضرموت اليمنية، قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأعلن مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مطالبا أبو ظبي بإخراج جميع قواتها من الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.

