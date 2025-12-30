إعلان

أردوغان عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: تحاول جر القرن الإفريقي لعدم الاستقرار

كتب : محمود الطوخي

06:17 م 30/12/2025

الرئيس التركي أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن قرار إسرائيل الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي غير شرعي ولا يمكن قبوله.

وأكد أردوغان، أن وحدة أراضي الصومال وسيادتها تمثلان أولوية بالنسبة لتركيا، موضحا أن إسرائيل تحاول جر القرن الإفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تخطط للشروع بالتنقيب عن الطاقة في الصومال عام 2026.

وقبل أيام، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتراف إسرائيل بـ"دولة أرض الصومال"، في خطوة قُوبلت برفض دولي وعربي وإفريقي واسع.

