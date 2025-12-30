إعلان

زيلنسكي: حلفاء كييف سيجتمعون في أوكرانيا وفرنسا مطلع الشهر المقبل

كتب : مصراوي

05:55 م 30/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

(رويترز)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ومجموعة الدول التي تسمى "تحالف الراغبين" الداعمة لكييف تخطط لعقد اجتماعاتها المقبلة في بداية شهر يناير.

وقال زيلينسكي إن مستشاري الأمن القومي للدول سيجتمعون في أوكرانيا في 3 يناير، ثم يجتمع القادة في فرنسا في 6 يناير، مشيرًا إلى أن التحالف الذي تقوده بريطانيا وفرنسا يضم أكثر من 30 دولة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور أي منها سيشارك في الاجتماعات.

قال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: "أنا ممتن لفريق الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب على استعدادهم للمشاركة في جميع الصيغ الفعالة، لن نضيع يوماً واحداً".

