تايوان: بعض رحلات الترانزيت تلغي العبور عبر الأجواء التايوانية

كتب : مصراوي

09:42 ص 30/12/2025

تايوان

تايبيه- (د ب أ)

أعلنت تايوان أن بعض رحلات الترانزيت ألغت العبور عبر أجوائها جراء التدريبات العسكرية الصينية، بحسب بيان صادر عن هيئة الطيران المدني في تايبيه.

وأفاد بيان هيئة الطيران المدني بأنه حتى الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، لم يتم إلغاء أي رحلات دولية ، وذلك بفضل استخدام مسارات بديلة وإجراءات أخرى لمراقبة الحركة الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن الرحلات التي تدخل منطقة معلومات الطيران في تايبيه من منطقة معلومات الطيران في مدينة فوكوكا اليابانية ومنطقة معلومات الطيران في هونج كونج تخضع حاليا لإجراءات تنظيم التدفق الجوي.

وأشار بيان هيئة الطيران المدني إلى أنه يتم توجيه الرحلات الجوية التي تدخل منطقة معلومات الطيران في تايبيه من منطقة معلومات الطيران في مانيلا، حيث تم إغلاق المسارات بسبب التدريبات العسكرية، بواسطة الرادار من جانب مراقبة الحركة الجوية لتجنب المناطق الخطرة.

تايوان تايوان تلغي رحلات الترانزيت هيئة الطيران المدني التايواني

