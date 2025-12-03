كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة إلى أمريكا

بوجوتا - (أ ب)

ذكرت كولومبيا أنها أرسلت 26 عضوا من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى الولايات المتحدة بعد أن قررت أن حقوق بعض الأطفال في الطائفة معرضة للخطر.

واعتقلت السلطات 17 طفلا وتسعة بالغين في 22 نوفمبر، في أعقاب مداهمة لفندقهم في يارومال وهي مدينة تقع شمال غرب كولومبيا.

وقال مسؤولو الهجرة إنه على الرغم من أن جميع الأطفال في المجموعة كانوا برفقة أحد الوالدين على الأقل، إلا أن خمسة من الأطفال يحملون جوازات سفر أمريكية وجواتيمالية صدرت بحقهم إشعارات صفراء من الإنتربول.

والإشعارات هي إنذارات عالمية صادرة لأشخاص، تم الإبلاغ عن فقدانهم أو الذين يتم اعتبارهم ضحايا اختطاف من قبل أحد الوالدين أو لأسباب جنائية.

وقالت الوكالة الوطنية للهجرة في كولومبيا إن المجموعة أمضت الأسبوع الماضي في أحد مباني الوكالة في ميديلين، حيث حصل الأطفال على دعم من المعهد الوطني لرعاية الأسرة في كولومبيا.