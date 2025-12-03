إعلان

أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو عدم استفزاز الحكومة السورية.. والأخير استجاب

كتب : محمد جعفر

12:28 ص 03/12/2025

ترامب ونتنياهو

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس الإثنين، "أن يأخذ الأمر ببساطة" عندما يتعلق الأمر بالعمل العسكري في سوريا و"عدم استفزاز" الحكومة السورية.

وبحسب تصريحات المسؤول جاءت هذه الدعوة بعد ثلاثة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإثارة غضب دمشق، وأضاف أن "الرئيس أبلغ نتنياهو بأن القيادة الجديدة في سوريا تحاول جعلها مكانا أفضل".

وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو بدا بعد المكالمة أنه قد غيّر موقفه تجاه سوريا، فقد صرّح في بيان يوم الثلاثاء بأنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين" إذا لُبّيت مطالب إسرائيل.

دونالد ترامب سوريا بنيامين نتنياهو

