قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي أمس الإثنين، "أن يأخذ الأمر ببساطة" عندما يتعلق الأمر بالعمل العسكري في سوريا و"عدم استفزاز" الحكومة السورية.

وبحسب تصريحات المسؤول جاءت هذه الدعوة بعد ثلاثة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإثارة غضب دمشق، وأضاف أن "الرئيس أبلغ نتنياهو بأن القيادة الجديدة في سوريا تحاول جعلها مكانا أفضل".

وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو بدا بعد المكالمة أنه قد غيّر موقفه تجاه سوريا، فقد صرّح في بيان يوم الثلاثاء بأنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين" إذا لُبّيت مطالب إسرائيل.