سوريا: الجولان المحتل أرض عربية سورية ولنا الحق في استعادتها كاملة

قال مندوب سوريا بالأمم المتحدة إبراهيم علبي، الثلاثاء، إن المحادثات مع إسرائيل جرت بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعالجة مخاوف الطرفين الأمنية.

وأكد علبي، أن سوريا تضع السبل السلمية والدبلوماسية على رأس أولوياتها، موضحا أن هذه المحادثات مع إسرائيل لا تتناول بأي شكل من الأشكال مصير الجولان السوري المحتل.

وشدد علبي، على أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية ولدمشق كل الحق في استعادتها كاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع من سوريا أن تقيم منطقة معزولة السلاح امتدادا من دمشق وحتى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في المنطقة المعزولة لضمان مواطنيه، وتنتهي المنطقة المعزولة الحالية على بعد نحو 50 كيلومترا من دمشق.