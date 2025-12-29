أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى دخوله منتجع مارالاغو لحضور اجتماعهما يوم الاثنين.

صرّح نتنياهو للصحفيين قائلًا: "سأكررها مراراً وتكراراً، لم يكن لدينا صديق مثل الرئيس ترامب في البيت الأبيض، الأمر ليس حتى قريباً منه".

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "أعتقد أن إسرائيل محظوظة للغاية بوجود الرئيس ترامب على رأس الولايات المتحدة، بل وعلى رأس العالم الحر في هذا الوقت، أعتقد أن هذا ليس حظاً عظيماً لإسرائيل فحسب، بل هو حظ عظيم للعالم أجمع".

على الرغم من تزايد حذر الإدارة الأمريكية من بعض تصرفات إسرائيل، إلا أن ترامب أشاد أيضاً يوم الاثنين بـ"علاقتهما الممتازة"، قائلاً إن نتنياهو "رجل قوي" قاد إسرائيل لتصبح "أقوى من أي وقت مضى"، وأضاف أن نظيره الإسرائيلي "قد يكون صعب المراس في بعض الأحيان".