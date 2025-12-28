أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقة المصرية الإسرائيلية يحكمها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، وأن مصر تلتزم بها طالما أن الطرف الآخر يلتزم بها وبتبعاتها الأمنية.

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نحن ملتزمون بها طالما أن الطرف الآخر ملتزم بها وبتبعاتها الأمنية".

وأشار إلى وجود اقتناع أمريكي بسرعة الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت عبد العاطي إلى وجود طرف "ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، ويتلكأ في الدخول في المرحلة الثانية"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك تعاونًا من حركة حماس حتى الآن، وأفكارًا مطروحة لحصر السلاح تحت مظلة فلسطينية، مع وجود توافق من الفصائل الفلسطينية.

وشدد على أن مصر لن تسمح بتقسيم قطاع غزة، واصفًا ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه "عبث".

وتطرق إلى التحديات الإقليمية، موضحًا أن عام 2025 كان صعبًا للغاية وشهد حالة من السيولة الكاملة وعدم الاستقرار.

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع هذه الملفات القوية والمتشابكة تحت توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لرؤية السياسة الخارجية المصرية.

